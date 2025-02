Jamal Musiala renovou contrato com o Bayern Munique até 2030, anunciou esta sexta-feira o clube alemão.

«Jamal Musiala estendeu o seu contrato com o Bayern até 30 de junho de 2030», pode ler-se no comunicado oficial.

O jovem de 21 anos tinha inicialmente contrato até 2026, mas prolongou o vínculo por mais quatro anos, sendo considerado uma das peças fundamentais do projeto.

Chegado ao clube em 2019, proveniente do Chelsea, onde fez a formação, o médio mudou-se para a Alemanha e representou os sub-19 e a equipa B dos bávaros, antes de se estabelecer na equipa principal. No palmarés tem um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, quatro Bundesliga, três Supertaças e uma terceira divisão alemã.

«Estou muito feliz. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Dei meus primeiros passos no futebol profissional aqui e acredito firmemente que podemos alcançar algo grande com este clube nos próximos anos. Sinto-me em casa, tanto em Munique quanto no clube com os nossos grandes fãs. Temos muitas coisas que queremos alcançar e estou animado com tudo o que está por vir», disse o internacional alemão aos canais oficiais do clube.

Esta temporada, Musiala, colega dos portugueses João Palhinha e Raphael Guerreiro, já leva 30 jogos, 15 golos e seis assistências.