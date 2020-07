O Mónaco anunciou este domingo a contratação de Niko Kovac para o cargo de treinador da equipa principal

O croata substitui Roberto Moreno e começa a treinar esta segunda-feira, depois de ter assinado um contrato válido por três temporadas, com opção de ser prolongado.

Niko Kovac volta assim ao ativo, depois de ter deixado o Bayern Munique, ao serviço do qual conquistou o título de campeão alemão, a Taça da Alemanha e a Supertaça da Alemanha.

Atualmente com 48 anos, Kovac é um croata nascido na Alemanha e que tem a dupla nacionalidade. Desenvolveu a carreira em clubes como o Hertha Berlim, o Bayer Leverkusen, o Hamburgo, o Bayern Munique, novamente o Herta Berlim (clube que representou durante oito épocas) e por fim o Red Bull Salzburgo.

Como treinador, começou nos bês do Red Bull Salzburgo, tendo posteriormente orientado as seleções sub-21 e principal da Croácia, antes de chegar ao Eintracht Frankfurt. No Bayer Munique cumpriu pouco mais de um ano.