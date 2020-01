Odriozola vai jogar no Bayern Munique até ao final da temporada, informou o clube bávaro, que garante os serviços do defesa-direito por empréstimo do Real Madrid.

O internacional espanhol, de 24 anos, formou-se nas escolas da Real Sociedad, antes de se transferir para os merengues, em 2018.

Após ter realizado 22 jogos na temporada passada, Odriozola perdeu espaço na formação orientada por Zidane, tendo feito apenas cinco jogos esta época, registo que o leva a viajar para a Alemanha, onde vai encontrar os compatriotas Javi Martínez e Thiago Alcântara.