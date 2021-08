O Bayern Munique anunciou esta segunda-feira a contratação de Marcel Sabitzer ao Leipzig.

Os bávaros deram as boas-vindas ao médio austríaco com uma publicação original nas redes sociais, onde o Leipzig também aproveitou para despedir-se do jogador.

Em comunicado, o Bayern revelou que Sabitzer assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2025, e que ficará com o dorsal número 18.

«Estou muito feliz por poder jogar no Bayern. Mesmo quando criança, tinha muito orgulho da minha camisola do Bayern e ganhava uma nova a cada Natal. Vou dar tudo por este clube, quero ganhar o maior número de jogos possível e, claro, conquistar muitos títulos», afirmou o atleta de 27 anos.

Sabitzer deixa assim o Leipzig ao fim de seis temporadas e reencontra o técnico Julian Nagelsmann no campeão alemão.