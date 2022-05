O Bayern Munique anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Thomas Muller.



O internacional alemão prolongou a ligação aos bávaros até 2024, acrescentando um ano ao vínculo anterior.



O avançado de 32 anos fez a formação no gigante da Baviera e cumpriu todas as etapas até chegar à primeira equipa em 2008. No ano seguinte, Muller fixou-se como titular indiscutível do campeão germânico e desde então, marcou 226 golos em 624 jogos e conquistou 30 títulos (!).