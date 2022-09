Urs Fischer renovou contrato com o Union Berlim.



O clube germânico não divulgou a duração do novo vínculo do técnico suíço, referindo apenas que o seu adjunto, Markus Hoffmann, também assinou um contrato novo.



Fischer, de 55 anos, trabalhou no Zurique, Thun e Basileia antes de chegar à Alemanha. Depois de ter conduzido a equipa de Berlim às competições europeias, o helvético é líder isolado da Bundesliga ao fim de sete rondas.



De resto, a formação na qual está o português Diogo Leite apenas tem duas derrotas esta época, ambas na Liga Europa, e uma delas contra o Sp. Braga (1-0).