É oficial: Donny Van de Beek é o novo jogador do Eintracht Frankfurt, de Buta. O médio neerlandês segue para a Alemanha por empréstimo do Manchester United. O negócio foi confirmado, esta segunda-feira, pelas duas equipas nas redes sociais.

O antigo médio do Ajax vai vestir a camisola 25 e vai à procura de jogar com regularidades, algo que não tem acontecido nos «red devils». Van de Beek custou 39 milhões de euros à equipa de Old Trafford em 2020, mas o jogador de 26 anos nunca se conseguiu impor em Inglaterra.