A seleção de Itália prepara-se para a partida contra a congénere da Alemanha, nos playoffs de acesso à final four da Liga das Nações. O duelo acontece na quinta-feira, pelas 19h45, no estádio de San Siro.

Em caso de vitória, Itália fica no mesmo grupo de Eslováquia, Luxemburgo e Irlanda do Norte na qualificação do Mundial de 2026, por isso este duplo duelo é visto como de grande importância.

O selecionador Luciano Spalletti e o defesa Riccardo Calafiori fizeram a antevisão ao primeiro jogo. «Começamos um novo ciclo com uma equipa jovem, conheço alguns mais do que outros. Certamente poderíamos ter tido um desempenho melhor no Euro 2024. Aceitamos o revés e decidimos começar de novo. A primeira partida contra a França foi decisiva, melhorámos muito a partir daí. A próxima será um teste importante para ver onde estamos», começou por dizer o futebolista.

«Não sei que partida esperar porque ambas as equipas estão sem jogadores importantes. Queremos ir para a final four da Liga das Nações. Os alemães sempre tiveram a arrogância de se acharem superiores e sempre os trouxemos de volta à terra. Mas cada partida é diferente, somos humildes e tentaremos obter o máximo», completou, com alguma polémica à mistura.

A poucas horas do duelo, Calafiori tem noção da importância do momento: «Itália-Alemanha não é um jogo como os outros, é sempre especial. Tenho muitas recordações destes jogos quando era criança», disse. Resta saber a reação dos alemães às palavras do defesa do Arsenal.