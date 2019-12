O Eintracht Frankfurt esteve a vencer por 2-0 o Colónia, penúltimo classificado à entrada para a 16.ª jornada da Bundesliga, mas acabou derrotado por 4-2.



Com Gonçalo Paciência de início, a equipa de Adi Hutler marcou dois golos nos primeiros trinta minutos. Hinteregger inaugurou o marcador aos seis minutos na sequência de um pontapé de canto e o antigo avançado do FC Porto fez o mesmo, volvidos 26 minutos. Sétimo golo de Gonçalo no campeonato alemão.



A partir do 2-0 o jogo tornou-se um pesadelo para o Eintracht - que teve André Silva seis minutos em campo. Hector reduziu antes do intervalo num lance no qual Wiedwald não ficou isento de culpas. Na etapa complementar o Colónia marcou mais três golos por Bornauw (72m), Drexler (81m) e Jakobs (90+4).



Por sua vez, o Bayern Munique venceu em Friburgo por 1-3 com os dois últimos golos a chegarem no período de compensação. O inevitável Lewandowski abriu o marcador após um cruzamento de Davies (16m).



O empate chegou na segunda parte por Grifo e quando tudo parecia indicar um empate, o jovem Zirkzee estreou-se a marcar pelos bávaros (90+2) e Gnabry fixou o resultado inicial (90+5).



Depois de duas derrotas seguidas, o Borussia Monchengladbach voltou aos triunfos ante o Paderborn (2-0) e igualou o Leipzig no topo da classificação do campeonato germânico. Por último, Wolfsburgo e Schalke 04 empataram a uma bola.



Classificação da Bundesliga