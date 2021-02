Começou mal a participação do Bayern de Munique no Mundial de Clubes. A equipa alemã passou a noite em Berlim, à espera de iniciar a viagem para Doha, no Qatar, país anfitrião da prova.

Com o português Tiago Dantas na comitiva, o Bayern não teve autorização para partir de Berlim (onde tinha defrontado o Hertha) às 23h15, como estava previsto. Essa autorização só surgiu pelas 7h, e a comitiva ainda teve de fazer uma curta paragem em Munique, para troca da tripulação, pelo que a viagem para Doha só foi iniciado depois das 9 horas.

O Bayern, campeão europeu, tem entrada direta nas meias-finais do Mundial de Clubes. Vai entrar em campo a 8 de fevereiro (segunda-feira), frente ao Al Ahly, do Egito, campeão africano, que eliminou o Al Duhail, representante do Qatar.

Já no domingo, dia 7 de fevereiro, entra em campo o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que acaba de vencer a Libertadores, e que vai defrontar o Tigres, do México, campeão da CONCACAF.