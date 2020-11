O antigo internacional alemão, Lukas Podolski, pode estar prestes a trocar as chuteiras pelos patins para ajudar a equipa de hóquei no gelo da sua terra natal.

Apesar de ter nascido em terras polacas, Podolski cresceu junto a Colónia e prometeu ajudar o clube de hóquei no gelo da cidade alemã, o Kolner Haie, que tem atravessado problemas financeiros devido à pandemia da covid-19.

O futebolista pediu aos adeptos que comprassem os cem mil bilhetes virtuais colocados à venda pelo clube e, caso isso acontecesse, iria tornar-se jogador da equipa. Entretanto, a meta foi atingida e o Kolner Haie garantiu as receitas fundamentais para a sobrevivência do clube e planeamento da temporada 2020/21.

Podolski, que alinha no Antalyaspor, já está a pensar no próximo passo.

«Estou extremamente feliz pelo Haie, por termos conseguido os cem mil bilhetes. Só quero agradecer a todas as pessoas e empresas que nos ajudaram. Assim que tudo estiver um pouco mais calmo, sentar-me-ei com o clube para ver como prosseguir. Aconteça o que acontecer: estou ansioso para ser um jogador do Haie», disse o alemão, num comunicado publicado no sítio oficial do clube.

Com 35 anos, Lukas Podolski passou boa parte da carreira futebolística no Colónia e jogou ainda no Bayern, Arsenal, Inter de Milão, Galatasaray, Vissel Kobe e Antalyaspor