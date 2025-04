A 'maldição' de Harry Kane está prestes a acabar, mas não sem algum azar remanescente. Aos 31 anos, um dos melhores avançados da sua geração (447 golos em 694 jogos) deverá celebrar a conquista do primeiro título coletivo na sua carreira.

O Bayern Munique venceu o Mainz na tarde deste sábado, por 3-0, mas também o segundo classificado Borussia Dortmund bateu o Hoffenheim nos descontos, por 3-2. Assim, a celebração do título fica para a próxima semana.

Basta um ponto ao Bayern para que os bávaros celebrem o título que escapou na temporada passada. Bayer Leverkusen interrompeu uma série vitoriosa dos de Munique, mas a equipa orientada por Vincent Kompany tem já uma mão no título, a três jornadas do fim.

No entanto, Kane viu o amarelo neste último jogo e acumula cinco na competição. Isso quer dizer que está suspenso para o próximo encontro e não poderá jogar aquele que é visto como o jogo da coroação do título. Ainda assim, poderá viajar com a comitiva e celebrar após o apito final.

A nível individual, o inglês soma 16 troféus ao longo da carreira, inclusive uma Bota de Ouro ganha em 2023/24 (e mesmo assim não foi campeão).