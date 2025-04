Harry Kane tem 31 anos confessou que já começou a fazer planos para o fim de ciclo no futebol. O atual avançado do Bayern de Munique admitiu que vê com bons olhos a possibilidade de rumar à NFL (Liga de futebol americano) quando «pendurar as botas», que segundo o próprio ainda falta «muitos anos».

«Sinto que ainda tenho muitos anos até me reformar do futebol. Mas quando o fizer, ser kicker é algo que quero definitivamente explorar», começou por dizer o internacional inglês, prosseguindo.

«Sei que vai ser um trabalho árduo. Não estou à espera de chegar e começar a marcar golos de campo. Teria de praticar muito. Mas sim, é algo que eu adoraria fazer. Sigo a NFL há cerca de dez anos e adoro», concluiu.

Esta temporada Kane já apontou 34 golos e 11 assistências, em 39 jogos pelo emblema bávaro.