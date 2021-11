Quatro jogadores do Bayern Munique foram colocados em quarentena após terem estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, informou o emblema alemão.



Gnabry, Musiala, Choupo-Moting e Cuisance são os jogadores que vão cumprir isolamento, adianta o gigante bávaro. Apenas Kimmich, o outro futebolista não vacinado do plantel, não está implicado nesta quarentena... por já estar isolado desde sexta-feira.



Dessa forma, este quarteto vai falhar o jogo do Bayern em Kiev contra o Dínamo, a contar para o grupo E da Liga dos Campeões, do qual também faz parte o Benfica.

Refira-se que segundo o Bild, o campeão alemão vai avançar com cortes salariais aos jogadores não vacinados sempre que estes tenham de cumprir isolamento.

A incidência de casos de covid-19 na Alemanha registou esta semana um novo máximo em 12 dias consecutivos, numa altura em que o país se prepara para aumentar a pressão sobre os não vacinados.