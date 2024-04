O presidente honorário do Bayern Munique, Uli Hoeness, corroborou a versão partilhada por Ralf Rangnick e confirmou que há negociações com o treinador, que atualmente orienta a seleção nacional da Áustria.



«Sim, há negociações com o Ralf Rangnick. Esperamos ter uma decisão na próxima semana», referiu, numa conferência de imprensa em Frankfurt.



O dirigente bávaro explicou ainda por que razão Xabi Alonso recusou deixar Leverkusen e mudar-se para Munique para ser o sucessor de Thomas Tuchel.



«A minha mulher disse-me logo: se ele tem personalidade, não vai para o Bayern. Se aceitar, não tem personalidade e não é o treinador certo. E como sempre, ele teve razão. Alonso disse-nos: 'Muitos jogadores vieram por minha causa não posso deixar o clube agora'», partilhou.



«Isso tornou Alonso elegível para ser treinador do Bayern Munique mais tarde», acrescentou.



Lembre-se que Rangnick revelou, na passada segunda-feira, ter informado a federação austríaca de contactos com o Bayern para assumir o comando do clube.