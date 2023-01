Sébastien Haller espera regressar muito em breve à competição após recuperar de um cancro testicular que o afastou cerca de meio ano da competição.

«Estou bem. Foram seis meses difíceis, mas estou feliz por estar aqui com os meus companheiros. Tudo é possível. Não tenho qualquer limitação na minha cabeça. As únicas pessoas quem me pode restringir são a equipa médica e o treinador. Vou fazer o meu melhor para poder jogar no dia 22», disse o avançado do Borussia Dortmund, referindo ao encontro diante do Augsburgo, que marca o regresso da Bundesliga após a pausa de inverno.

“[Estrear-me pelo Dortmund] Está na minha mente desde o primeiro dia. Estou ansioso para jogar no estádio diante do ‘muro amarelo’. Esse é o meu objetivo», acrescentou aos canais do clube germânico.

Haller regressou recentemente aos treinos, embora ainda a um ritmo diferente dos restantes companheiros e com mais cautelas. «Precisa de tempo», disse o diretor desportivo Sebastian Kehl, que vincou que há uma «enorme diferença» entre correr e treinar duas vezes por dia de forma muito mais intensa com uma equipa de futebol.

«Ele ainda não está pronto, mas, a longo prazo, ele vai oferecer uma alternativa ao nosso jogo. Faremos bem em ir devagar e dar-lhe tempo até que tenha redescoberto seu ritmo», acrescentou o ‘capitão’ da equipa, Marco Reus.