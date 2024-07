O Kaiserslautern, equipa da 2.ª divisão da Alemanha, está de luto pela morte de Peter Miethe, técnico de equipamentos que trabalhava no clube há 20 anos.

Piet, com era carinhosamente tratado, estava com a equipa num estágio de pré-época no sul da Áustria e não resistiu a um acidente sofrido no campo de treinos nesta quarta-feira. «Por respeito aos familiares, pedimos que não façam mais perguntas», referiu o clube duas vezes campeão da Bundesliga num comunicado em que não especificou as causas.

O Kaiserslautern deu por encerrado imediatamente o estágio de pré-época e cancelou o jogo particular que tinha agendado para o fim de semana.