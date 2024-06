Marcel Sabitzer não escondeu a desilusão logo após a derrota do Borussia Dortmund diante do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões, com várias lágrimas à mistura.

Ora, já ao serviço da seleção austríaca que vai disputar o Euro 2024, o médio de 30 anos assumiu que esse desaire lhe custou bastante a nível mental.

«Somos profissionais, sim, mas também somos seres humanos. Não podes ocultar nem reprimir as tuas emoções. Todos os que me viram depois da final da Champions sabem como fiquei. Queria muito ganhar o jogo e o troféu», disse.

«Por isso foi muito difícil para mim e pensei muito nisso nas noites seguintes. Não estava num nível mental ou físico que me permitisse ter um impacto positivo na equipa. Estou a fazer o melhor que posso e a aceitar a situação. Não têm de preocupar-se comigo no Euro», prosseguiu.

Ora, apesar de ter deixado essa garantia, Sabitzer não vai ser utilizado no particular da Suíça, este sábado: «No amigável frente à Suíça, concordámos que não fazia sentido eu jogar.»