O Schalke 04 anunciou o quarto treinador da temporada: Dimitrios Grammozis, jovem treinador grego de 42 anos.



Numa nota divulgada no site oficial, o técnico helénico assinou até 2022 com o clube onde alinha o português Gonçalo Paciência, sucedendo a Christian Gross. David Wagner começou a época e seguiu-se Manuel Bau antes da chegada de Gross - sem contar com Huub Stevens que passou pelo cargo de forma interina.



Grammozis fez toda a carreira de jogador na Alemanha, tendo passado por clubes como Hamburgo, Kaiserslautern, Colónia, Rot-Weiss Essen e Bochum, onde iniciou o percurso como treinador (foi adjunto e treinador dos sub-19). Nas últimas duas épocas, o grego esteve ao comando técnico do Darmstadt 98.



O Schalke 04 ocupa a última posição da Bundesliga, com apenas nove pontos.