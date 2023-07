O futebol alemão está a passar por uma crise de resultados, a nivel internacional. A seleção germânica soma duas eliminações consecutivas na fase de grupos do Mundial, e recente também houve o fracasso da seleção Sub-21, na fase de grupos do Campeonato Europeu. Bastian Schweinsteiger, ícone da ‘Mannschaft’, que fez parte da equipa que venceu o último Mundial, há nove anos, no Brasil, culpabiliza Pep Guardiola pelo declínio.

Numa entrevista ao talkSPORT, o antigo jogador do Bayern explicou a sua teoria: «Quando ele chegou ao país, toda a gente estava convencida de que deveríamos jogar este tipo de futebol, focado em passes curtos, mas no final perdemos os nossos valores. Acho que as outras nações sempre nos consideraram uma seleção de garra, que lutava até ao fim. Penso que perdemos essa virtude nos últimos sete ou oito anos, porque simplesmente nos esquecemos dela. Estávamos mais preocupados em trocar a bola de forma bonita».

É importante destacar que o Bayern de Munique, símbolo do futebol alemão a nível de clubes, também enfrenta um momento complicado depois de duas temporadas consecutivas em que foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões e conquistou ‘apenas’ o título nacional.

Guardiola, que recentemente ganhou a Liga dos Campeões com o Manchester City, treinou a equipa bávara de 2013 a 2016, conquistando três Bundesligas e duas Taças, mas falhando a chegada à final da Liga dos Campeões nas suas três temporadas.