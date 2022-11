Sébastien Haller revelou que foi operado com sucesso pela segunda vez ao tumor no testículos, doença que lhe foi diagnosticada em finais de julho.



De resto, o internacional pela Costa do Marfim já tinha anunciado na semana que iria realizar nova cirurgia depois de ter sido submetido a várias sessões de quimioterapia.



«Uma nova etapa. A segunda operação correu bem! Um grande obrigado à equipa médica por toda a ajuda. Mal posso esperar para dar início à próxima etapa», escreveu o avançado do Borussia Dortmund nas redes sociais.



Get well soon, Sebastian. (Gents, please check your balls). Love and Eisern! — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) November 24, 2022