Julian Nagelsmann anunciou, em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, a convocatória da seleção da Alemanha para os primeiros compromissos do apuramento para o Mundial 2026, no Grupo A.

Uma convocatória com três estreantes - Paul Nebel, extremo do Mainz, Finn Dahmen, guarda-redes do Augsburgo, e Nnamdi Collins, lateral-direito do Eintracht Frankfurt.

Nagelsmann foi confrontado com várias ausências por lesão. Jogadores importantes como Marc-André Ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz ou Nico Schlotterbeck não contam para o selecionador.

A grande ausência por opção é mesmo Leroy Sané, que trocou recentemente o Bayern Munique pelo Galatasaray a custo zero e foi alvo de críticas na imprensa alemã.

Este é o primeiro duelo da seleção alemã desde o quarto lugar alcançado na 'final four' da Liga das Nações conquistada por Portugal, em junho. A Alemanha joga em Bratislava no dia quatro de setembro e, a sete de setembro, defronta em casa a Irlanda do Norte.