Seleção da Alemanha: Nagelsmann chama três estreantes e exclui Leroy Sané
Selecionador alemão teve de contornar várias ausências por lesão
Julian Nagelsmann anunciou, em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, a convocatória da seleção da Alemanha para os primeiros compromissos do apuramento para o Mundial 2026, no Grupo A.
Uma convocatória com três estreantes - Paul Nebel, extremo do Mainz, Finn Dahmen, guarda-redes do Augsburgo, e Nnamdi Collins, lateral-direito do Eintracht Frankfurt.
Nagelsmann foi confrontado com várias ausências por lesão. Jogadores importantes como Marc-André Ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz ou Nico Schlotterbeck não contam para o selecionador.
A grande ausência por opção é mesmo Leroy Sané, que trocou recentemente o Bayern Munique pelo Galatasaray a custo zero e foi alvo de críticas na imprensa alemã.
Este é o primeiro duelo da seleção alemã desde o quarto lugar alcançado na 'final four' da Liga das Nações conquistada por Portugal, em junho. A Alemanha joga em Bratislava no dia quatro de setembro e, a sete de setembro, defronta em casa a Irlanda do Norte.
👇 Mit diesem Kader geht es in die WM-Quali 🇩🇪#SVKGER: 4. September, 20.45 Uhr (Bratislava)#GERNIR: 7. September, 20.45 Uhr (Köln)#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/Da6rQWbWvp— DFB-Team (@DFB_Team) August 27, 2025