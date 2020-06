Dusseldorf sem fortuna.



Quem tem Haaland, arrisca-se a vencer mesmo quando é a pior equipa em campo. Foi o que aconteceu ao Borussia Dortmund na visita ao norte da Vestfália (1-0), numa partida da 31.ª jornada da Liga.



A verdade é que a exibição do conjunto de Favre foi bastante cinzenta. A única jogada de perigo em toda a primeira parte surgiu na sequência de um pontapé de canto a favor do Fortuna Dusseldorf. Hakimi isolou-se, correu até à entrada da área e desperdiçou na cara de Kastenmeier.



O jogo agitou-se ao minuto 65, já com Haaland (regressado após lesão) no lugar de Witsel. Roman Burki fez uma bela defesa para negar o golo a Marcel Sobottka. Na resposta, o norueguês rematou contra um adversário, a bola desviou em Guerreiro que reagiu rápido e rematou de primeira para o fundo da baliza do Fortuna. Após alguns minutos de espera, o lance foi invalidado pelo VAR por mão do campeão europeu português.



Só deu Dusseldorf até ao final, mas com má Fortuna. Por duas vezes, Skrzybski enviou duas bolas ao ferro, a segunda dos quais aos 90+1. O Fortuna não marcou e sofreu no último lance da partida aos 90+5. Akanji cruzou com o pior pé (o direito) e Haaland enganou o defesa que o marcava e cabeceou para o golo do triunfo



Favre explodiu de alegria no banco e acabou agarrado ao gémeo. O Borussia Dortmund soma 66 pontos e encurtou para quatro a diferença para o líder Bayern Munique, impedindo-o de celebrar já este sábado o título de campeão em caso de vitória frente ao Borussia Monchengladbach (17h30). Por sua vez, o Fortuna é 16.º classificado e está em zona de descida.