O plantel principal de futebol do Werder Bremen está autorizado a realizar treinos em pequenos grupos, no máximo de quatro pessoas e ao ar livre. A decisão foi anunciada pelo senador do Interior de Bremen, Ulrich Mäurer, esta segunda-feira.

A licença para a equipa treinada por Florian Kohfeldt poder trabalhar novamente, ainda que com limitações coletivas, é «válida inicialmente até 19 de abril de 2020», informou o clube, em comunicado oficial.

«Do ponto de vista desportivo, é uma decisão positiva para nós e um passo importante, depois de os jogadores terem trabalhado quase exclusivamente em casa nas últimas três semanas. Dessa forma, podemos, mais uma vez, adaptar o treino da nossa equipa ao jogo de maneira específica. No entanto, continuaremos a treinar sem contacto físico, respeitando os regulamentos de distância para os exercícios», afirmou o diretor desportivo do Werder Bremen, Frank Baumann, através dos canais do clube.

Na Alemanha, país no qual o principal campeonato de futebol está suspenso até 30 de abril, outros clubes, como o Wolfsburgo, o Borussia Dortmund, o Bayern Munique e o Eintracht Frankfurt, voltaram já a trabalhar também em pequenos grupos.