O futebolista alemão Serge Gnabry vai falhar o Mundial 2026 devido a lesão, confirmou o próprio atleta, na tarde desta quarta-feira.

Gnabry sofreu uma rutura no músculo adutor da coxa direita, já tinha como certa a ausência até final da época nos bávaros e vai também falhar o contributo pela seleção na competição que se realiza de 11 de junho a 19 de julho

«Os últimos dias têm sido difíceis de assimilar, numa temporada que ainda reserva muito em jogo pelo Bayern, depois de garantir mais um título da Bundesliga no fim de semana. Quanto ao sonho do Mundial pela Alemanha, infelizmente acabou para mim. Como o resto do país, estarei a apoiar a partir de casa. Agora é hora de concentrar-me na recuperação e voltar para a pré-época», escreveu o atleta, numa mensagem através do Instagram.

Gnabry, de 30 anos, jogou pela última vez na vitória do Bayern ante o Real Madrid, por 4-3, há uma semana (15 de abril), na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Em 2025/26 fez 37 jogos, dez golos e 11 assistências.