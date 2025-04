O Bayern Munique esclareceu, este sábado, a lesão sofrida por Jamal Musiala na vitória sobre o Augsburgo (3-1), na última noite.

Em comunicado, os bávaros detalharam que o internacional alemão está a contas com uma rotura muscular na parte posterior da coxa esquerda. O clube não divulgou o tempo de paragem do médio-ofensivo, mas a imprensa germânica adianta que poderá chegar às oito semanas.

Assim, Musiala vai falhar os quartos de final da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, mas deverá regressar no final da temporada para ajudar a seleção alemã na final-four da Liga das Nações, diante de Portugal, e também para participar no Mundial de Clubes, onde o Bayern vai defrontar o Benfica.

Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Manuel Neuer e Kingsley Coman são os outros jogadores do plantel do Bayern que também estão lesionados.