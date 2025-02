O Leipzig regressou às vitórias na Bundesliga este domingo, ao vencer na receção ao St. Pauli, por 2-0, no jogo que fechou a 21.ª jornada do principal campeonato alemão.

O primeiro golo do Leipzig foi apontado por Benjamin Sesko, aos 16 minutos de jogo. O 2-0 surgiu ainda na primeira parte, por Xavi Simons, ao minuto 35. Dois golos combinados entre o neerlandês e o esloveno, já que Simons assistiu Sesko no 1-0 e Sesko serviu o médio no segundo golo.

Na segunda parte, o jogo ficou marcado pelo cartão vermelho mostrado a Willi Orbán, defesa do Leipzig, após uma falta. Mesmo em inferioridade numérica, a equipa treinada por Marco Rose manteve a vantagem até final, sem mais alterações no marcador.

Com este resultado, o Leipzig mantém-se em zona de Champions, segurando o 4.º lugar, agora com 36 pontos. Nas quatro jornadas anteriores, tinha somado três empates e uma derrota. Já o St. Pauli mantém os 21 pontos, no 14.º lugar.

Também este domingo, no duelo dos dois últimos classificados, houve empate a dois golos entre Holstein Kiel e Bochum. Steven Skrzybski (3m, penálti) abriu o marcador para o Holstein Kiel, Myron Boadu bisou e deu a volta ao marcador (37m, 39m) e David Zec fez o 2-2 final, marcando o segundo golo da equipa da casa. As duas equipas somam agora 13 pontos cada, com o Holstein Kiel em 17.º e o Bochum em 18.º.