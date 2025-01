O Sporting ficou a saber nesta sexta-feira que o Borussia Dortmund é o próximo adversário na Liga Campeões, no play off de acesso aos oitavos de final. Um oponente que está numa fase de transição - Nuri Sahin foi despedido e Niko Kovac sucede-o como treinador principal.

Na Alemanha, as figuras do futebol germânico têm dado a sua opinião em relação ao novo técnico. Uma dessas vozes é a de Lothar Matthäus, antigo internacional germânico.

«Já era a favord de Niko Kovac há dez dias. Conheço-o como jogador e também como treinador, tendo acompanhado a sua carreira. Também acredito que ele é absolutamente a decisão certa para aquilo que tem faltado ao Borussia Dortmund. E não apenas nas últimas semanas e meses, mas há anos. O que sempre foi discutido: paixão, compromisso e sacrifício em campo. Foi isso que Niko Kovac fez enquanto jogador. É isso que ele vai exigir da sua equipa», acredita Matthaus.

E continua, em declarações à Sky alemã: «E é por isso que acredito - especialmente porque o jogo da segunda mão da Champions é em Dortmund, com este sentimento caseiro, com esta atmosfera, com este apoio, que o Dortmund é o favorito para o duelo contra o Sporting», disse.

«Nuri Sahin tinha uma boa relação com toda a gente. Niko Kovac não aceita disparates. O Niko tem um percurso direto, mesmo quando era jogador. Nunca foi fácil para os seus treinadores, mas foi ele que procurou sempre o sucesso da equipa», rematou o lendário médio.

Borussia Dortmund encontra-se em 11.º na tabela classificativa da Liga alemã, a cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias.