Kevin Behrens vai ter uma receção hostil na visita do Wolfsburgo ao St. Pauli, em jogo da oitava jornada da Bundesliga, depois de se ter recusado a assinar uma camisola arco-íris, associada ao movimento LGBTQIA+.

O «St.Pauli Pride», um dos grupos de adeptos do emblema de Hamburgo, apelou nas últimas horas, através da rede social Instagram, aos adeptos do clube que entrem no Estádio Millerntor com as cores do arco-íris na camisola, num cachecol ou numa bandeira.



Recorde-se que em setembro, durante a sessão de autógrafos, o internacional alemão recusou-se a aderir à iniciativa promovida pelo clube e foi acusado de homofobia.

De acordo com vários meios de comunicação social, Behrens, disse que não assinaria aquela «m**** gay», tendo posteriormente feito um pedido de desculpas público. O jogador de 33 anos acabou mesmo por autografar a camisola e pagar uma pesada multa.



O St. Pauli-Wolfsburgo está agendado para as 14h30 deste sábado, em Hamburgo.