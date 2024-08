O Bayer Leverkusen venceu a Supertaça da Alemanha numa vitória arrancados a ferros sobre o Estugarda, de Xabi Alonso, nas grandes penalidades. Um jogo que ficou marcado por uma expulsão de um homem do Leverkusen, que condicionou o jogo, mas não impediu Xabi Alonso de ganhar um novo troféu.

Aos 11 minutos, Victor Boniface, uma das maiores ameaças ofensivas do Bayer Leverkusen, inaugurou o marcador de cabeça. O francês Enzo Millot empatou a partida apenas quatro minutos depois, com um belo remate de primeira na passada.

O experiente francês Martin Terrier, do Bayer Leverkusen, teve uma estreia para não recordar. Aos 37 minutos, o antigo jogador do Rennes, que custou 20 milhões de euros, viu o cartão vermelho direto após uma entrada de pitons sobre Demirovic. Xabi Alonso teve de abdicar de Boniface para fazer entrar o defesa Jonathan Tah.

Deniz Undav pôs o Estugarda na frente do marcador aos 63 minutos, mas o melhor estava reservado para o fim. Alex Grimaldo entrou aos 84 e assistiu Patrick Schik para o empate, aos 88 minutos. Foi uma explosão de alegria no estádio. Após o empate nos noventa minutos, o Bayer Leverkusen ganhou nas grandes penalidades a primeira Supertaça da sua história.

Nota ainda para as estreias de Aleix Garcia e Juanuel Belocian no Leverkusen, bem como de Demirovic, Julien Chabot e Frans Kratzig no Estugarda.

