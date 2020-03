Thiago Alcântara afirmou que a liga alemã só deve regressar em meados de Maio após ter sido suspensa face à pandemia mundial de Covid-19. O médio do Bayern disse que para tal acontecer, ainda há um longo trabalho a fazer.

«Há expectativas de que, em meados de Maio, regresse a Bundesliga. É a previsão, mas daí até acontecer há um longo período pela frente», começou por dizer.

O internacional manifestou-se ainda a favor do adiamento dos Jogos Olímpicos e diz que estamos num «momento de sobrevivência».

«[O adiamento dos Jogos Olímpicos] é uma medida importante e acertada. Há que priorizar a saúde dos envolvidos. Com o pouco domínio que temos do vírus, é um momento de sobrevivência. Todos os que estamos nesta bolha do desporto humanizamo-nos mais», afirmou.

Thiago explicou ainda a ajuda que a sua família está a dar ao Hospital Clínico de Barcelona na luta contra a Covid-19.

«Estamos a trabalhar com o Hospital Clínico. Vimos a necessidade que havia na nossa cidade. Fomos procurar a melhor ajuda que poderíamos dar e estamos a fazê-lo. Hoje em dia, eles precisam de quantias entre 250 e 500 mil euros, mas não há uma quantia concreta, é a soma do que todos dão que ajuda», admitiu, por último.