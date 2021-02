27 de fevereiro de 2021, uma data que Tiago Dantas não vai esquecer. O jovem médio português fez a estreia pela equipa principal do Bayern Munique, este sábado, na receção ao Colónia.



O futebolista que está cedido pelo Benfica aos bávaros assinalou o momento nas redes sociais.



«27.02.2021. O dia da minha estreia pelo FC Bayern com uma excelente exibição e mais três pontos. Não poderia estar mais feliz e orgulhoso de todo o caminho até aqui!», escreveu.



Recorde-se que a partida terminou com a goleada do Bayern por 5-1 frente ao Colónia.