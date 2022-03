Com três golos em sete jogos, Tiago Tomás confessou que está adaptado à Bundesliga e ao Estugarda depois de ter chegado à Alemanha em janeiro.



«Estou cá há dois meses e tem sido incrível. Foram dois meses muito intensos, foi alvo novo para mim. Inicialmente senti um grande impacto [com a mudança], mas adaptei-me bem à equipa e ao país. Estou a ajudr a equipa da mesma forma que a equipa me está a ajudar. Quero continuar da mesma maneira até final e espero que possamos alcançar os nossos objetivos», referiu, em declarações ao site do clube.



O avançado cedido pelo Sporting ao Estugarda recordou o último encontro diante do Augsburgo e mostrou-se «feliz» por ter anotado o golo da vitória.



«O último jogo contra o Augsburgo foi intenso. Foi uma vitória importante contra um adversário direto nesta altura. Queríamos muito ganhar. O jogo foi emotivo e estou feliz por ter feito o golo da vitória. O apoio dos adeptos foi incrível», atirou.



Além de ter destacado a mentalidade da equipa e a qualidade individual que existe, o internacional sub-21 português considerou Estugarda «uma boa cidade» para viver.



«É uma boa cidade. Gosto de estar aqui. Nos primeiros dias estive a visitar os pontos de interesse da cidade até porque os meus amigos e a minha família estavam cá. Agora tenho uma vida mais tranquila socialmente. Acho que é uma boa cidade e sinto que as pessoas gostam de mim. Isso deixa-me feliz», concluiu.



Refira-se que TT foi emprestado por ano e meio ao Estugarda, sendo que no final do período de cedência os germânicos podem comprar em definitivo o avançado ao Sporting.