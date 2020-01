O técnico do Bayern Munique, Hansi Flick, assumiu que pretende contratar pelo menos dois jogadores na reabertura do mercado devido às lesões que têm tido alguns dos habituais titulares.



«O nosso plantel está mesmo debilitado. Precisamos de reforços. Acho que, pelo menos, dois jogadores, um defesa e um avançado», referiu o alemão que sucedeu Niko Kovac no comando técnico dos bávaros em novembro.



O campeão germânico está a realizar um curto estágio no Qatar antes do recomeço da Bundesliga. Serge Gnabry, Kingsley Coman, Niklas Süle, Lucas Hernández e Javi Martinez são os futebolistas que estão entregues ao departamento médico.

O Bayern Munique, lembre-se, chegou à pausa invernal no terceiro lugar, com 33 pontos da Liga alemã, a quatro do líder isolado Leipzig.