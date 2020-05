O treinador do Union Berlim, Urs Fischer, não vai estar no banco de suplentes no jogo de domingo frente ao Bayern Munique, devido à morte do sogro.

O técnico suíço de 54 anos está no país natal de luto e só volta a Berlim este sábado, na véspera do duelo. Contudo, apenas vai juntar-se à equipa após a realização de dois testes à covid-19 e falha o encontro de regresso do campeonato alemão.

Além de Fischer, outro treinador da Bundesliga vai falhar a retoma da prova este fim-de-semana, mas por outros motivos. Heiko Herrlich, técnico do Augsburgo, infringiu as regras da Liga Alemã (DFL) ao ir ao supermercado comprar uma pasta dos dentes e não orienta a equipa de perto ante o Wolfsburgo.