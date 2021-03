O Arminia Bielefeld dispensou o treinador Uwe Neuhaus, confirmou esta segunda-feira o 16.º classificado da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Com Neuhaus, sai também o adjunto Peter Nemeth, numa altura em que a equipa ocupa o antepenúltimo lugar – o de play-off para não descer – com 18 pontos, os mesmos do 15.º, o Hertha Berlim.