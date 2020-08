Jadon Sancho continua a dar espetáculo nos treinos do Borussia Dortmund. Num vídeo partilhado pelo clube nas redes sociais, o extremo recebe a bola, faz um ‘túnel’ a um adversário e remata colocado sem hipótese para o guarda-redes.

Um pormenor delicioso que mostra bem a qualidade técnica do jovem inglês, que tem sido cobiçado pelo Manchester United. Apesar do interesse, o diretor desportivo do emblema germânico, Michael Zorc, já garantiu que Sancho vai continuar a vestir de amarelo e preto na temporada 20/21.

E percebe-se a vontade em mantê-lo no clube...