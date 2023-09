A sarar feridas depois de três derrotas seguidas – a última das quais resultou no despedimento de Hansi Flick –, a Alemanha venceu esta noite a França, por 2-1, num particular realizado em Dortmund.

Com Rudi Voller no banco como técnico interino, a seleção germânica adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Thomas Muller. A assistência foi de Henrichs.

A quatro minutos do fim, Kai Havertz serviu Leroy Sané de forma exímia e o extremo do Bayern Munique ampliou a vantagem, antes de Antoine Griezmann reduzir para a França a aos 89 minutos, de penálti.