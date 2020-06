Mesmo sem o calor dos adeptos, o Bayern de Munique tentou festejar da melhor forma possível a conquista do octacampeonato.

Ainda no relvado, depois do triunfo sobre o Werder Bremen (0-1), houve festejos com os dirigentes que tiveram oportunidade de assistir ao encontro ao vivo.

A comemoração seguiu depois no balneário, com David Alaba a mostrar-se dos mais efusivos. A dada altura o internacional austríaco até subiu para cima de umas mesas e deu algumas pancadas no teto falso do espaço.