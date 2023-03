Depois do fracasso no Mundial, onde nem sequer passou da fase de grupos, a Alemanha iniciou um novo ciclo com um jogo particular de preparação para o Europeu de 2024, diante do Peru, que terminou com vitória germânica por 2-0.

O avançado do Werder Bremen Niclas Fullkrug foi a grande figura do encontro, em Mainz, ao anotar um bis (12m e 33m).

Aos 67 minutos, Kai Havertz teve uma oportunidade flagrante para fazer golo, mas desperdiçou um penálti.

Refira-se que a Alemanha vai organizar o próximo Campeonato da Europa, que acontece de 14 de junho a 14 de julho de 2024.

Veja os golos de Fullkrug: