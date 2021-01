O Eintracht Frankfurt venceu este sábado na receção ao Bayer Leverkusen, por 2-1, na 14.ª jornada da Bundesliga alemã, impondo a segunda derrota consecutiva aos farmacêuticos, que falham a liderança isolada à condição.

Após a derrota ante o Bayern Munique, a equipa comandada por Peter Bosz entrou em grande em 2021, mas por pouco tempo. Amiri fez um golaço de calcanhar na cara de Trapp aos dez minutos, mas Younes fez o 1-1 pouco depois (22m) e, já na segunda parte, o ex-V. Guimarães Edmond Tapsoba fez o autogolo (54m) que ditou o triunfo dos locais, que tiveram André Silva em campo nos 90 minutos.

Com a segunda vitória seguida, o Eintracht chegou aos 20 pontos e é oitavo, à condição. O Bayer mantém os 28 pontos e pode, caso o Leipzig pontue ante o Estugarda, ver a equipa de Julian Nagelsmann tirar-lhe o segundo lugar. O Bayern, líder com 30 pontos, também pode ficar mais longe.

Nos outros quatro jogos, quatro vitórias forasteiras. O Friburgo foi a Hoffenheim vencer por 3-1, com golos de Santamaria (7m), um penálti de Grifo (34m) e um autogolo de Kasim (42m). Bebou reduziu para os locais, aos 56 minutos.

O Union Berlim venceu por 2-0 em Bremen, com golos de Becker (12m) e Awoniyi (28m).

Já o Borussia Monchengladbach triunfou pela margem mínima na casa do Arminia Bielefeld, por 1-0, com um golo de Breel Embolo (58m). O mesmo resultado conseguiu o Augsburgo, em Colónia, com um golo de Iago (77m).

Este sábado, há ainda um Hertha-Schalke (17h30) e um Estugarda-Leipzig (19h30).