André Silva não marcou, mas teve uma estreia feliz ao serviço do Leipzig, coroada com uma assistência deliciosa para o terceiro golo da equipa. O Leipzig, pelo caminho, entrou a golear no primeiro jogo oficial da época, ao vencer fora o Sandhausen, por 4-0, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

O Leipzig chegou ao intervalo a vencer por 2-0: Orban abriu o marcador aos 19, ao cabecear ao segundo poste após um livre apontado por Angelino, e Haidara fez o segundo golo aos 45 minutos, num golo que passou por André Silva.

Já na segunda parte, o português, que na última época foi o segundo melhor marcador da Bundesliga, assistiu Nkunku para o terceiro golo, antes do húngaro Dominik Szoboszlai fechar a contagem (4-0) aos 81 minutos.

De resto, nesta primeira eliminatória, Bayer Leverkusen, Augsburgo, Arminia Bielefeld e Estugarda, igualmente da Bundesliga, também venceram em casa de adversários de um escalão inferior e seguiram em frente na prova.

O Leverkusen venceu o Lok Leipzig (3-0), o Augsburgo o Greifswalder (4-2) e o Arminia Bielefeld o Bayreuth (6-3), enquanto o Werder Bremen, despromovido em 2020/21 à segunda divisão, foi eliminado pelo Osnabruck (2-0), da terceira Liga.