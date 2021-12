O futebolista português André Silva marcou, este sábado, um dos golos da vitória caseira do Leipzig ante o Borussia Monchengladbach, por 4-1, na 15.ª jornada da Bundesliga, que colocou um ponto final em três derrotas seguidas dos comandados de Domenico Tedesco na prova.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 21 minutos, por Gvardiol, tendo André Silva dobrado a diferença ao minuto 33. Na segunda parte, o português foi substituído ao minuto 84 e foi já na reta final que os golos apareceram e em força: Bensebaini ainda reduziu para 2-1 ao minuto 88, mas no tempo de compensação, Nkunku (90+1m) e Henrichs (90+4m) sentenciaram.

Trata-se de mais um resultado pesadíssimo para o Borussia, que sofreu – e não é engano – 14 golos nas últimas três jornadas (!): vinha de derrota caseira por 6-0 ante o Friburgo e de desaire fora, ante o Colónia (4-1).

Nos outros quatro jogos, o Bayern Munique começou mal, mas acabou a sorrir (e muito) nesta 15.ª jornada: entrou a perder, mas venceu o Mainz por 2-1 e reforçou a liderança fruto do empate do Borussia Dortmund na deslocação ao Bochum (1-1). Os bávaros têm agora 37 pontos na classificação, para 31 do vice-líder Borussia, que neste jogo anunciou que não teve o português Raphael Guerreiro devido a problemas musculares.

Nota ainda para o triunfo caseiro do Hertha Berlim ante o Arminia Bielefeld, por 2-0, bem como para o êxito do Hoffenheim na deslocação ao Friburgo (1-2), com os três pontos a serem já garantidos em tempo de compensação.

Este sábado, há ainda um Wolfsburgo-Estugarda (17h30).