O Eintracht Frankfurt goleou o Augsburgo por 5-0, no jogo inaugural da 21.ª jornada da Bundesliga.



Com André Silva de início, a equipa de Adi Hutter chegou ao intervalo a vencer por 1-0 com um golo de Chandler (38m). Logo no arranque do segundo tempo, o norte-americano chegou ao bis (48m).



O terceiro golo teve assinatura lusa. O avançado português surgiu entre os defesas contrários e desviou o cruzamento de Kostic para o fundo da baliza de Koubek.



Já com Paciência em campo, entrou a seis minutos do final para o lugar de André Silva, o Eintracht chegou à goleada com um bis de Kostic.



Veja o golo de André Silva no resumo associado ao artigo.