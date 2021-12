O Leipzig do português André Silva perdeu na tarde deste sábado na receção ao Arminia Bielefeld, por 2-0, ao passo que o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, triunfou pela margem mínima (1-0) na receção ao Mainz, em jogos da 17.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Na Red Bull Arena, o encontro começou mal para o Leipzig, não no marcador, mas sim na própria equipa: o sueco Emil Forsberg, peça fundamental no plantel, saiu lesionado aos sete minutos.

Num encontro em que André Silva fez os 90 e poucos minutos, o marcador alterou-se apenas na segunda parte, com Janni Serra a abrir as contas para o Arminia, aos 57 minutos. A equipa visitante ainda ficou reduzida a dez elementos por expulsão de Fabian Klos aos 70 minutos, com vermelho direto, mas mesmo assim ampliou para o 0-2 final, ao minuto 75, por Masaya Okugawa.

Os golos do Leipzig-Arminia:

Melhor desfecho teve o português Gonçalo Paciência, que entrou aos 85 minutos para ajudar o Eintracht a segurar a vantagem mínima, obtida com um golo de Jasper Lindström, ao minuto 35 de jogo.

Um início de tarde em que o Union Berlim venceu na deslocação ao Bochum, por 1-0, com um golo de Max Kruse (16m) e em que houve ainda dois empates. O Hoffenheim evitou a derrota na receção ao Borussia Monchengladbach (1-1) com um golo de Akpoguma, já em tempo de compensação (90+1m), depois de Breel Embolo ter dado vantagem aos visitantes, na primeira parte (35m). Registou-se ainda um 0-0 entre o ‘lanterna vermelha’ Greuther Furth e o Augsburgo.

Este sábado, há ainda um Hertha Berlim-Borussia Dortmund (17h30), numa liga que continua a ser liderada pelo Bayern Munique.