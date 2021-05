O futebolista do Borussia Dortmund, Erling Haaland, trocou de camisola com o árbitro Manuel Gräfe, no final do jogo deste sábado ante o Bayer Leverkusen, que terminou com triunfo da equipa amarela, por 3-1, na 34.ª e última jornada da Bundesliga alemã.

Gräfe e Haaland trocaram algumas palavras no final do jogo e concordaram na troca de camisolas, num momento que coincidiu com o último jogo apitado pelo árbitro no campeonato alemão.

O homem do apito, de resto, tinha por baixo da camisola de árbitro, ao longo do jogo, uma t-shirt com uma fotografia da família estampada, e com um «obrigado» em alusão à carreira feita na arbitragem.