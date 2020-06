Augsburgo e Colónia empataram este domingo a um golo, no duelo que encerrou a 30.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato de futebol da Alemanha.

Foi um jogo de garra e disputa entre duas equipas que procuram, o mais cedo possível, garantir a permanência na prova. Não houve golos na primeira parte e muito às custas de Horn: aos 27 minutos, o guardião do Colónia defendeu um penálti a Niederlechner.

Golos só na segunda parte e já nos minutos finais. Aos 85, Anthony Modeste rematou à meia volta após um cabeceamento de Jakobs na área e deu vantagem aos visitantes. Contudo, o Augsburgo respondeu de imediato e Phillip Max, ao minuto 88, rematou de primeira na área para o 1-1 final, após cruzamento de Framberger.

Três pontos separavam as duas equipas à partida para a jornada. E assim continua: o Colónia é 12.º, com 35 pontos. O Augsburgo é 13.º, com 32 pontos. Com quatro jornadas e um total de 12 pontos pela frente, as duas equipas têm sete e quatro pontos de vantagem para o 16.º classificado, que vai disputar o play-out para evitar a descida de divisão.