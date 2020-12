O Bayer Leverkusen é o novo líder da Bundesliga depois de golear o Hoffenheim por 4-1, na partida que marcou encerramento da 11.ª jornada.



Os farmacêuticos abriram o marcador com um golaço sensacional de Leon Bailley a fazer lembrar o de Maniche à Holanda nas meias-finais do Euro 2004. Na sequência de um canto curto, o jamaicano procurou o pé esquerdo e atirou a bola ao ângulo da baliza adversário, assinando um golaço!



O extremo aumentou a contagem do Bayer aos 27 minutos após um mau atraso do Hoffenheim. A formação visitante conseguiu reduzir logo a abrir o segundo tempo pelo austríaco Baumgartner (50m). No entanto, a formação de Bosz marcou logo de seguida por Witz e confirmou a goleada com um golo de Alario, de penálti, quando o adversário jogava com nove futebolistas.



Com esta vitória, o Bayer Leverkusen aproveitou o empate do Bayern Munique para se isolar no primeiro lugar com 25 pontos, o que não acontecia há cerca de seis anos. Por sua vez, o Hoffenheim é 12.º com 12 pontos.



O golaço de Bailley: