Grupos de adeptos do Dynamo Dresden e do Hertha Berlim invadiram o relvado, durante a primeira parte do jogo da 28.ª jornada da II Liga alemã, obrigando à intervenção da polícia de choque e à interrupção da partida durante cerca de 20 minutos.

De acordo com a imprensa alemã, apoiantes do Hertha invadiram o relvado para confrontar adeptos do Dynamo que terão queimado uma bandeira do clube de Berlim.

Isso levou alguns elementos da claque da equipa de Dresden a irromper pelo relvado para correrem na direção da bancada oposta, onde se encontrava a claque adversária, tendo sido arremessadas diversas tochas de parte a parte.

No meio deste autêntico caos, o jogo foi interrompido e as equipas recolheram aos balneários, onde aguardaram até que a polícia repusesse a ordem no estádio.

No que ao futebol diz respeito, o Hertha Berlim venceu o Dynamo Dresden por 1-0 e continua na corrida pelo regresso à Bundesliga na próxima época.