Arrasador!



O Bayern Munique goleou o Mainz por 6-2, na Allianz Arena, e assumiu a liderança da Bundesliga à condição.

Os bávaros precisaram de apenas cinco minutos para chegar ao 1-0. Numa recuperação alta, Mané fugiu pela esquerda e cruzou para a finalização fácil de Gnabry. À entrada para o quarto de hora final da primeira parte, Musiala fez o 2-0 após um excelente desenho ofensivo da equipa de Nagelsmann. Ainda antes do intervalo, o Bayern resolveu o encontro por Sadio Mané, na recarga a um penálti que o próprio falhou.



O melhor que o Mainz conseguiu foi reduzir por Widmer, na sequência do canto, ainda antes do intervalo. Os campeões germânicos continuaram intratáveis na segunda metade e aos 58 minutos, Sadio Mané assistiu Goretzka para uma finalização autoritária de cabeça na pequena área.



O passeio do Bayern prosseguiu com Thil e Choupo-Moting a inscreverem o seu nome na lista de marcadores. Pelo meio, um erro tremendo de Ulreich permitiu ao Mainz reduzir - marcou Ingvartsen.



Por sua vez, o Leipzig recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 2-0.



Com André Silva em campo a partir do minuto 84, o conjunto de Marco Rose abriu o marcador por Nkunku, aos 32 minutos. Na etapa complementar, Timo Werner resolveu o encontro com um golo aos 83 minutos.



Tiago Tomás assistiu para o triunfo do Estugarda na receção ao Augsburgo. O internacional sub-21 português, que pertence aos quadros do Sporting, assistiu Anton para o 2-1 final.



Nota ainda para a goleada do Wolfsburgo contra o Bochum (4-0).



Feitas as contas, o Bayern subiu provisoriamente à liderança e tem mais dois pontos que o Union Berlim que apenas joga este domingo. Já o Leipzig é quinto à condição enquanto o Estugarda saiu da zona de descida por troca com o Leverkusen.